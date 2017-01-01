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Highway AVM'de 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Dağı TEM otoyolunda bulunan Highway AVM'de anaokulu ve kreş öğrencileri 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anaokulu ve kreş öğrencilerini misafir etti. Alışveriş merkezinde çocuklar için oluşturulan alanda öğrenciler şarkılar ve danslar eşliğinde doyasıya eğlendiler.

23 Nisan ile ilgili şiirlerin okunduğu ve oyunların oynandığı etkinlikte öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadılar.

(RFK-Y)



23.04.2017 17:35:13 TSI

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