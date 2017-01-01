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Erzincan'da şiddetli rüzgar vatandaşları evlerine kapattı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:32
Erzincan'da şiddetli rüzgar vatandaşları evlerine kapattı
Erzincan'da şiddetli rüzgar vatandaşları evlerine kapattı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da etkili olan ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, şehir merkezindeki ağaçların dallarını yerinden kopardı.
Erzincan da sabah saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 60 kilometreyi aşan kuvvetli rüzgardan Erzincan Merkez Kavakyolu Beldesi, Kemah, Refahiye ve Otlukbeli ilçeleri etkilendi.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen şiddetli rüzgarın maddi zarar dışında herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya yol açmadığı belirtildi.
Öte yandan kuvvetli rüzgarın meteorolojik verilere göre gece yarısına kadar devam edeceğinin beklenmekte olduğu ileri sürüldü.
Şiddetli rüzgarın Erzincan merkez ilçede bulunan 2 konutun, Kavakyolu Beldesi'nde 3 konutun, Refahiye İlçesinde Refahiye Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyon binasının, Armutlu, Akçiğdem, Avşarözü, Damlaca, Kayı ve Ören köylerinde toplam 13 konutta çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, Kemah İlçesinde köy konağı 1 ve konutlarda 2 çatı uçması, Otlukbeli İlçesindeki konutlarda ise 7 çatı uçması olayının meydana geldiği açıklandı.
Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş ise, doğal afetin yaşandığı Kavakyolu Beldesi, Kemah ve Refahiye ilçelerine giderek incelemelerde bulundu. Afetten etkilenen vatandaşların konutlarında ve kamu binalarında hasar tespit çalışması yapmak ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için kurulan hasar tespit ekiplerince afetten etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.
Öte yandan Refahiye Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyon binasının çatısı hasar gördüğünden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla okul taşımalı öğrenciler açısından 24.04.2017 ile 28.04.2017 tarihleri arası tatil edildi.
Vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri tavsiye edilirken oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı da gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.
(AA-Y)

23.04.2017 17:40:27 TSI
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