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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Spor Toto 3. Lig

23 Nisan 2017 Pazar, 17:33
Spor Toto 3. Lig

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve play off'a kalmayı önceki hafta garantileyen Diyarbekirspor, Orduspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Erdinç Zengi xxx, Selim Konukçu xxx
Diyarbekirspor: Sefa Demirses xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Serdar Cansu xxx, Enver Abdullah Filiz xx (Artun Kütükçü dk. 81 x), Sefacan Taşkolu xx, Enis Gül xxx (Adem Aydın dk. 78), İmdat Kılıç xx (Abdurrahman Emir Alagöz dk.70 xx), Serhat Baştan xx, Mehmet Özdıraz xx, Tunç Murat Behram xxx, Ergun Cengiz xx
Orduspor: Kaan Kars x, Mustafa Bayhan xx, Şirin Furkan Işık xx (Temel Kaya dk. 77 x), Oğuz Yılmaz xx, Altan Kılıç xx, Oluş Şensöz x, Tolga Yılmaz xx, Yasin Öztop x, Burak Özsoy xx (Arda Aslan dk. 69 xx), Alihan Öztürk xx, Murat Torun xx (Asım Can Çaykıran dk. 85 ?)
Gol: Tunç Murat Berham (dk. 87) (Diyarbekirspor)
(MÇ-MP-Y)

23.04.2017 17:42:10 TSI
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