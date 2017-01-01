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Başkan Özgökçe'den Miraç Kandili mesajı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:33
Başkan Özgökçe'den Miraç Kandili mesajı
Başkan Özgökçe'den Miraç Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Miraç'ın birçok hikmeti içinde barındıran kutsal bir yolculuk olduğunu belirtti.
Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Miraç mucizesinin maddi ve manevi yükselişe, her türlü kötülükten arındırılarak, gerçek insanlığa ve yüce mertebeye ulaşmak için bir davet olduğunu ifade etti. Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç, huzur ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşayacaklarını ifade eden Başkan Özgökçe, "Manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, muhabbetin, paylaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bu önemli gecede, bütün dünyadaki acıların, gözyaşlarının, şiddetin ve terörün sona ermesi, insanlığın, barışı ve huzuru için bol bol dua edelim. Leyle-i Mi'râc, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i mâneviye sırrıyla inşallah her biriniz kırk bin dille tespih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu zindanı dünyada bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz" dedi.
"Miraç'ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikr-i beşer ulaşamıyor, o kadar derindir ki ona yetişemiyor, o kadar ince ve lâtiftir ki akıl kendi kendine idrak edemiyor" diyen Başkan Özgökçe, "Peygamberimizin Allah katına yükseliş günü olan Miraç Kandili, bizlerin de manevi dünyasında iyilik, iman ve kutlu değerlerin yükselişine sebep olması en büyük duamızdır. Bütün müminlerin huzur bulduğu bu gecede, Peygamberimizin mübarek yolculuğunu anlamak için manevi duyguların önemine yoğunlaşmalıdır. Bu sayede mukaddes dinimizin bizlere sunduğu üstün değerler anlaşılmalıdır. Küslüklerin son bulduğu, yardıma muhtaç kimselere, hastalara şefkat ve yardım elinin uzatılması ile bu güzel gece daha da anlamlı hale gelecektir. Bu temennilerle, Allah katında edilen bütün duaların kabul edilmesini, Tuşbamız, Van'ımız, Türkiye'miz ve tüm İslam alemi için Miraç Kandili'nin bütün güzelliklerin, adaletin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yolunu açmasını ve bizlerin manen ve madden yükselişe ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz eder, sizin Miraç'ınızı bütün ruhu canımız ile tebrik eder ve Miraç sahibinin (asm) sünnet-i seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

23.04.2017 17:42:11 TSI
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