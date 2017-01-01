YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kar; Tavşanlı'da etkili oldu

Kar; Tavşanlı'da etkili oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı çocukları ve gençleri mutlu etti.

Gece başlayan kar yağışı sabaha karşı hızını arttırınca sabah evlerinden sokağa çıkanlar kar manzarası ile karşılaştı.

Gece kar yağışı sonrası Cumhuriyet meydanında toplanan gençler kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. 23 Nisan törenleri kar yağışı nedeniyle kapalı spor salonunda yapılırken, bugün Karakova sahasında oynanacak birçok maç iptal edildi. Şehir içerisinde bazı ağaçlar kardan etkilenip yıkıldı. (Tİ - EFE)



23.04.2017 17:44:46 TSI

NNNN

