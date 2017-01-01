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Muğlaspor taraftarını 3 puanla veda etti

23 Nisan 2017 Pazar, 18:12
Muğlaspor taraftarını 3 puanla veda etti
Muğlaspor taraftarını 3 puanla veda etti
- Muğlaspor kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u maçın son dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek sezonun kendi evindeki son maçında taraftarlarını üç puanla veda etti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Spor Toto 3. lig 3. Grupta sezonun kendi evindeki son maçına çıkan Muğlaspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, 85. dakikada Muğlaspor Emrah'ın golü ile skoru 1-0 yaptı. Maçın kalan bölümlerinde gol olmayınca Muğlaspor üç puanı bir golle aldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Selim Özen *, Uğurtan Demirtaş *, Ogün Kamacı **
Muğlaspor: Taner ***, Akın **, Samet ***, Oğuzhan ** (Dk. 79 Berkay **), Fatih **, Yasin ** (Dk.88 Nizamettin *), Osman **, Emre ***, Ender ***, Tuncay **, Mehmet **
Sakaryaspor: Hüseyin Bilge **, Canberk **, Ceyhun **(Dk. 67 Hüseyin Altuğ Taş *), Serdar **, Enes ** (Dk. 60 Fatih **), Fikret **, Aytaç **, Talha **, Burak **, Mümin ** (Dk.77 Coşkun *), Erçağ **
Gol: Dk. 85 Emrah (Muğlaspor)
Maçtan Dakikalar:
Dk. 17 - Sakaryaspor atağında Erçağ sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Serdar vurdu Muğlaspor savunması son anda topu kornere gönderdi.
Dk. 25 - Sakaryaspor kaleyi karşıdan gören yerde serbest vuruş kazandı. Erçağ'ın vuruşunda top kaleci Hüseyin'in kucağına isabet etti.
Dk. 31 - Muğlaspor serbest vuruşunda topun başına Fatih geldi, vuruşunda top üstten auta gitti.
Dk. 35 - Muğlaspor sol kanattan Ender ile korner vuruşu kazandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
Dk. 44 - Sakaryaspor'lu Erçağ'dan ceza sahası içinde topu kapan Ender, gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
Dk.48 - Sakaryaspor'lu Talha'nın pasında topla buluşan Enes'in vuruşunda top üst direkten geri döndü.
Dk.59 - Muğlaspor atağında rakip ceza alanına giren Ender vurdu top kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Tuncay'ın vuruşunda kaleci Hüseyin bir kez daha başarılıydı.
Dk.60 - Muğlaspor kalesine yüklenen Sakaryaspor atağında Erçağ'ın cezalanı sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşunda top auta gitti.
Dk.64 - Sakaryaspor atağında Erçağ, Muğlaspor ceza alanı içine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Taner tek hamlede topa sahip oldu.
Dk.85 GOL - Sakaryaspor ceza alanında topla buluşan Emre'nin vuruşunda top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu 1-0.
(BT)

23.04.2017 18:21:42 TSI
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