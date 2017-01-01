23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Vali Gül'den hasta çocuklara 23 Nisan ziyareti

23 Nisan 2017 Pazar, 18:16
Vali Gül'den hasta çocuklara 23 Nisan ziyareti
Vali Gül'den hasta çocuklara 23 Nisan ziyareti

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi istasyon ek binasında tedavi gören çocukları ziyaret etti.
İlk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Gül çifti burada çocukların bayramını tek tek kutlayarak çocuklara çeşitli oyuncaklar ile Türk bayrağı hediye etti. Ardından Numune Hastanesi istasyon ek binasına geçen Gül, burada da çocukların sağlık durumu hakkında ailelerden bilgi alarak çocuklara hediyeler verdi.
Ziyaretlerin adından açıklamada bulunan Gül, hastanelerde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve refakatçıların ise kandilini kutladıklarını belirterek yoğun bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.
(UY-Y)

23.04.2017 18:24:40 TSI
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