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İller arası Kyokushin Karate Turnuvası



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, iller arası Kyokushin Karate Turnuvası, gerekleştirildi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Karate Federasyonu temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Turnuvada konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Karate Federasyonunun uluslararası başarılarda ülkedeki başarılı federasyonların başında geldiğini belirterek, "Karate saygının, sevginin, nezaketin ve dürüstlüğün ön planda tutulduğu tam bir disiplin sporudur. Disiplinli ve gayretli çalışmaların neticesinde içinizden çok başarılı sporcular çıkarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğinizi canı gönülden inanıyorum.'' dedi.

Bilecik Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi ile milli takım antrenörü Ömer Salih'in karate gösterisinin ardından Bilecik, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Adana, Şanlıurfa, Hatay'dan katılan sporcular, mücadele etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Bilecik Valisi Süleyman Elban ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız verdi.

(CKT-DA-Y)



23.04.2017 19:09:31 TSI

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