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Hamitler'de 23 Nisan coşkusu



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamalarında çocuklar renkli etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları, birbirinden renkli faaliyetlerle adeta şenlik havasında geçti. Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çocuk Merkezi'nde eğitimlere katılan çocuklar, 23 Nisan'da önce Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse'yi, Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti. Başkanvekili Köse, çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ettiği ziyaretin ardından Hamitler Çocuk Merkezi'ne giderek merkezin bahçesinde bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen 'Çocuk Şenliği'ne katıldı. Çocukların bayraklarla karşıladığı Başkanvekili Köse'ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Neşet Çakmaklı ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Sedat Okumuş da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı ve çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Köse, çocukların geleceğin mimarı olduklarını söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin daha sağlıklı ve daha özgür gençler yetiştirmenin önünü açmak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun konseriyle renklenen etkinlikte, halk oyunları ve sihirbaz gösterileri de gerçekleştirildi. Şişme oyun parkurlarında eğlenen çocuklara, köfte ekmek ile Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramı da yapıldı.

(BRK-AŞ-Y)



23.04.2017 20:11:30 TSI

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