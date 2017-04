YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kastamonu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hava muhalefeti nedeniyle Aytaç Eruz Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Sevgili öğrenciler geleceğimizin güvencesi, milletimizin en değerli varlığı olan sizlerin güzel bir ortamda yetişmeniz, hiçbir sıkıtı ve güçlük çekmeden hayatınızı sürdürmeniz temel hedefimizdir. Sizlerin her şeyin en iyisini hak ettiğinizi düşünüyoruz. Değerli öğretmenlerimiz saygıdeğer anne ve babalar çocuklarımız ne kadar sağlıklı, başarılı ve mutlu ise bizlerde o kadar mutlu ve huzurlu oluyoruz. Hepinizin bildiği gibi çocuklarını ve gençlerini iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, araştırmaya ve keşif etmeye yönelten ailelerin ve milletlerin geleceklerinin daha iyi, sağlıklı, zengin, güçlü ve güvenli olduğunu biliyoruz. Sevgili çocuklar bizler milletimizin mutluluğu ve huzuru için çalışan, milletimizi muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yarışında olan milli birliği koruyan nesiller yetiştirmek için yaşıyoruz. Bu nedenle büyük önder Atatürk, milletimizin bir daha parçalanma ve yok edilme sınırına gelmemesi için, geleceğimizin aydınlık ve güvenli olması için çocukların ve gençlerin daha cesur, milli ahlaklı, karakterli, iradeli ve kudretli olarak yetiştirilmesini istemiştir. Bunun için TBMM'nin açıldığı tarihi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sizlere armağan etmiştir" dedi.

Milli egemenliğin, millete ait olan maddi ve manevi olan her şeyin temeli olduğunu söyleyen Bahçacıoğlu, "Milli egemenliğe sahip olmak, millet olmaktır. Milletin kendisiyle ilgili kararları, kendisinin alması, kendi kaderi ve geleceği hakkında, kendisinin karar vermesi demektir. Milli egemenlik teslimiyetçi olmamak, kendi vatanımızda egemen olmak, hür yaşamak, kendimize saygımızı ve güvenimizi kaybetmemek demektir. Bu nedenle egemenlik bayramımızı her zaman büyük bir coşku içinde kutlamalı, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Sevgili çocuklar unutmayalım ki 23 Nisan sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime açılan aydınlık ve büyük bir kapıdır. Sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler bu güven sayesinde Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarıyla sevinç içinde paylaşıyoruz" diye konuştu.

Törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Ali Fuat Darende İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sergilendi. Öğrencilerden oluşan koro ise, gitar çalarak Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Törende jimnastik takımının gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından program sona erdi.

