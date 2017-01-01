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Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi teşkilat eğitiminin ikincisini gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi, iş yeri temsilcilerine yönelik teşkilat eğitimlerinin ikincisini gerçekleştirdi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programına konuşmacı olarak Eğitim Bir- Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı katıldı. Teşkilat eğitim programının selamlama konuşmasını yapan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, "Genel başkanımızın belirlediği istikamet doğrultusunda işimize, içimize ve dışımıza yolculuk vizyonuyla hareket ediyor ve yeniden büyük Türkiye'nin inşasında önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'nin en büyük emek ve özgürlük hareketi olarak gücümüze güç katmak ve yetkimizi pekiştirmek adına çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Teşkilatımızı daha diri, daha canlı tutabilmek, alanda gücümüze güç katabilmek ve sesimizi daha gür bir şekilde çıkarabilmek adına Teşkilat Eğitimleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitim Bir- Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakır ise Adıyaman Şubesinde yaptığı incelemeler neticesinde duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adıyaman sendikacılık anlamında Türkiye'de daima örnek teşkil etmiştir. Bundandır ki sendikacılığın başkenti unvanını hak etmektedir. Adıyaman'ın bu başarısının ancak sahaya, sorunlara ve çözümlere hakimiyeti ile açıklanabilir. Bu teşkilatın mücadelesi bitmemiştir. Mayıs mutabakatında yeniden yetkiyi elde ederek Memur Sen'in mücadelesindeki kararlılık ve dik duruşunu, Yeni Türkiye'nin inşasında aldığı sorumluluğu, sendikal alandaki başarılarını hazmedemeyenlere bir ders vereceğiz. Eğitim camiasının bize verdiği yetkiyi Ağustos ayında yapılacak olan 4. toplu sözleşmede en verimli biçimde kullanarak kazanımlarla dolu bir süreci geride bırakacak ve daha önce de olduğu gibi toplu sözleşme masasına yasanın merhameti ile oturup çakılı kalanlara sendikacılığın ne demek olduğunu sonunda öğreteceğiz. Hakkımız olanı almaktan imtina etmeyeceğimizi, hakkımız olmayanı almaya tevessül etmeyeceğimizi bir kez daha göstereceğiz. Büyüyen Türkiye'nin ortağı olmaktan onur duyarız, Türkiye'nin büyümesinden payımızı almaktan da geri durmayız. 4. dönem toplu sözleşme masasının kurulması ve sağlıklı bir toplu pazarlık sürecinin oluşması için şimdiden bir hatırlatmayı, bir uyarıyı yapmakta fayda görüyorum. 1 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti ile masaya oturduğumuzda, 3.dönem toplu sözleşmesinin çalışma konularının tamamının çözüme kavuşturulmuş, kesin hüküm içerenlerinin ise kazanıma dönüşmüş olması gerekiyor" dedi. Teşkilat eğitim programı Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkan Yardımcıları Habib Yıldırım ve Mehmet Demir'in 'Sendikal kazanımlar' 'Sendikal temsil ve algı yönetimi' ve 'Teşkilat kültürü' konulu sunumlarını gerçekleştirmeleri ile sona erdi. Eğitim Bir- Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı daha sonra deprem bölgesi Samsat'a geçerek geçici eğitim merkezini ziyaret edip Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'dan bilgi aldı.

(CK-SD-Y)



23.04.2017 21:08:55 TSI

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