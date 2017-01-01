23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Minikler BEÜ'de 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

23 Nisan 2017 Pazar, 21:47
Minikler BEÜ'de 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Minikler BEÜ'de 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için bir tiyatro oyunu hazırladı.
BEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ekil Kaya'nın yazıp yönettiği, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin rol aldığı "Masallar İçinde" adlı oyun 23 Nisan Pazar günü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Zonguldak'ta yer alan anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve sevgi evlerinden gelen çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce çocuk 23 Nisan'ı doyasıya kutladı.
Sanal dünyanın dışında da bir hayatın var olduğunu ünlü masal kahramanları ile çocuklara keyifle anlatan oyunda çocuklar, sevdikleri masal kahramanlarını heyecanla seyretti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı oyun, masal dünyasının renkli kapılarını çocuklara sonuna kadar açtı. Oyunu keyifle seyreden çocuklar, tiyatroyu çok beğendiklerini, bundan sonra internette daha az vakit geçirip daha çok kitap okuyacaklarını söylediler.
Oyunun sonunda BEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ekil Kaya'ya, Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu, tiyatro oyunu ve günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.
BEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin canlandırdığı karakterlerle fotoğraf çektiren çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.
(OA-OA-Y)

23.04.2017 21:55:46 TSI
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