YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ Ulusal Öğrenci Kongresi 2 sona erdi

BEÜ Ulusal Öğrenci Kongresi 2 sona erdi



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi II yoğun katılımla sona erdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Öğrenci Topluluğu öncülüğünde 20 - 21 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen ve 18 farklı üniversiteden 83 Geleceğin Sosyal Bilimcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi II sona erdi. Kongre, 20 Nisan 2017 tarihinde Ahmet Zengin Konferans Salonunda Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli ve öğrencilerin katılımıyla başladı.

Programın kapanış ve ödül töreni ise 21 Nisan 2017 tarihinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kapanış değerlendirme konuşması yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, İktisat Öğrenci Topluluğunun ikincisini düzenlediği kongrenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, 18 farklı üniversiteden 83 misafirin en güzel şekilde ağırlandığını belirterek; bilim ve kardeşliğin ön planda olduğu kongre için başta Yrd. Doç. Dr. Şenay Saraç'a, kongreye sponsor olarak destek veren ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun'a teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Kapanış programında söz alan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Buğra Çağrı Şahin, Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim ve öğretim kalitesini her geçen gün artırdığını, öğrenci merkezli bir sistemin esas alındığını, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin çalışmalarını ve öğrencilere sunduğu imkanları yurt dışından ve yurdumuzun dört bir yanından gelen misafirlere göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Öğrencilerin bilimsel çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduğu kongrede en iyi bildiri ödülü Kocaeli Üniversitesinden Sinan Vardar aldı. İkincilik ödülünü Kastamonu Üniversitesinden Mustafa Taylan Dağıstan ve Burak Karaçor ortak çalışmalarıyla, üçüncülük ödülünü ise Uşak Üniversitesinden Bilal Ayyıldız aldı. Kongre Zonguldak Maden Müzesi gezisi ve gala yemeği ile başarıyla tamamlandı.

(OA-OA-Y)



23.04.2017 22:00:02 TSI

NNNN

