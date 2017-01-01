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Devrek'te miraç kandili coşkusu



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te Miraç Kanili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlarMiraç Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. Merkez Yeni Camide vatandaşlara gecenin önemi hakkında hitap eden Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, "Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilini kutlamanın huzur ve mutluluğu içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç kandili Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek bir gecenin adıdır. Bu gecede Resülüllah'a Yüce Allah'ın kudretinin ne kadar ne kadar büyük, ilmin ne kadar geniş olduğunu belirten alametler gösterilmiştir. Miraç mucizesi daha önce hiç kimseye nasip olmayıp, Sevgili Peygamberimize Rabbimizin özel bir ikramıdır. Miladı 621 yılında vuku bulmuştur" dedi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(FE-OA-Y)



23.04.2017 22:01:08 TSI

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