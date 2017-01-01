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Miraç gecesi camiler doldu, eller semaya açıldı



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı gece olan miraç, Hatay'da Habib-i Neccar Camii'nde idrak edildi.

Antakya'da Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camii'nde Miraç Kandili nedeniyle düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı.

Kur'an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede çok sayıda vatandaş, camide namaz kıldı, dualar etti.

(BGY-Y)



23.04.2017 22:29:27 TSI

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