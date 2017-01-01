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Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sıcak kandil sütü



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Miraç Kandili nedeniyle Merkez Çarşı Camii ve Şehitler Camii önünde yatsı namazı sonrası vatandaşlara sıcak kandil sütü dağıttı.

Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Türkiye genelinde Miraç Kandili vesilesiyle camilerde vatandaşa süt dağıtımı yapılması konusunda düzenlemiş olduğu organizasyon çerçevesinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından hem Miraç Kandili kutlamak hem de sağlık için önemli bir besin kaynağı olan sütün kullanımını teşvik etmek amacıyla Merkez Çarşı Camii ve Şehitler Türbe Camii önünde yatsı namazı sonrası cemaate 500 kişilik kaynatılmış sıcak süt dağıtıldığını söyledi.(MA-EFE)



23.04.2017 22:33:35 TSI

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