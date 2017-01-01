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Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan 'Ebeler Haftasını' kutladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 07:46
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan 'Ebeler Haftasını' kutladı
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan 'Ebeler Haftasını' kutladı

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özakcan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı; "Ebelik, sağlık danışmanlığı ve eğitiminde, yalnız kadın için değil,toplum ve aile İçinde önemli bir görev içerisinde yer almaktadır. Ebelik, temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran sabrın öne çıktığı ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu zor ve önemli bir meslek dalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; insan sağlığı için özverili çalışmalarda bulunarak kutsal ebelik görevini ifa eden bütün fedakâr ebelerin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutlar, sağlık, esenlik ve meslek hayatlarında başarılar dilerim."
(MU-MB-Y)

24.04.2017 07:55:27 TSI
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