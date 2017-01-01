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Bozdoğanlı kadınların idolü oldu



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AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odasının düzenlediği girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak KOSGEB'ten aldığı 50 bin TL'lik hibe desteğiyle iş hayatına atılan üç çocuk annesi Birgül Başalan, Bozdoğanlı kadınların idolü oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Birgül Başalan, ticari cesareti sayesinde ilçede yaşayan kadınların idolü haline geldi. Aydın Ticaret Odasının açtığı girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan Başalan, KOSGEB'ten karşılıksız 50 bin TL'lik destek aldı. Bozdoğan'da kuruyemiş ve şekerleme ürünlerinin satıldığı küçük bir dükkan açan Birgül Başalan, "Sabahtan akşama kadar evde oturmaktan sıkılmıştım. Bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim. Arkadaşlarımın önerisiyle aydın ticaret odasının açtığı girişimcilik kursuna katıldım. Başarıyla tamamladığım kurstan sonra KOSGEB desteği için müracaatta bulundu. Her şey yolunda gitti. 50 bin TL destek alarak kuruyemiş, çikolata ve şekerleme çeşitlerinin yer aldığı güzel bir dükkan açtım. İşlerim gayet iyi gidiyor. Bozdoğan'da yaşayan bütün kadınlara tavsiyem evde oturup zaman öldürmesinler. Onlar da benim gibi imkanları sonuna kadar kovalasınlar. Amacım ileride daha büyük bir mağazaya taşınmak. Bu iş sayesinde kendime güvenim geldi. Üç çocuğumu buradan kazandıklarımla büyütüp okutuyorum" diyerek başarısının sırrının inanmaktan geçtiğini belirtti.

(MB-Y)



24.04.2017 07:56:23 TSI

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