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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da Miraç Kandili coşkusu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 08:07
Iğdır'da Miraç Kandili coşkusu
Iğdır'da Miraç Kandili coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da camilerde düzenlenen programlarla Miraç Kandili coşku içerisinde kutlandı.
Iğdır Müftülüğü tarafından merkez Camii'de düzenlenen Miraç Kandili programı, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle başladı.
Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan Allah katına yükseldiği mübarek gecede camiler yoğun ilgi gördü. İl Müftülüğü din görevlilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Mevlid-i şerif ve ilahilerle başlayan kandil programı, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz' ın Cami Cemaatine, Miraç Kandili manası ve önemi hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.
Cami çıkışında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kandil nedeni ile vatandaşlara süt dağıttı.
(ET-AA-Y)

24.04.2017 08:16:35 TSI
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