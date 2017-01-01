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Nazilli'de engelsiz yaşam için çalışmalar devam ediyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 08:15
Nazilli'de engelsiz yaşam için çalışmalar devam ediyor
Nazilli'de engelsiz yaşam için çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) yeni yönetimi 7 ayda gerçekleştirdiği projelerle ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
Nazilli ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla hayırseverlerin de gönlünde taht kuran dernek yönetimi, gecesine gündüzüne katarak engellilerin aşılmasında örnek oluyor.
İlçede 30 yıldır çay ocağı işleterek geçimini sağlayan Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, "Bizim ne siyasi bir gücümüz ne de devlet desteğimiz var. Engelli vatandaşlarımıza destek olacak gücümüzü hayırsever esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan alıyoruz" dedi.
Projeler engelsiz yaşam için
Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, ilçede 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade ederek, "7 ay önce seçimle göreve geldik. Dernek yönetiminde görev alan arkadaşlarımızın ne maddi ne de siyasi bir gücü var. Bu nedenle biz öncelikle hayırsever insanımıza ulaşmak ve onlara engellilerimizin durumlarını anlatmak istedik. Bu amaçla 3 yıllık görev süremizce yapacaklarımızı değerlendirdik. Proje hazırladık ve kendimize bir yol haritası çizdik. En önemli projelerimiz; engellilerimizin karnını doyurmak, engellerini ortadan kaldırmak, sosyal ve kültürel aktivitelerle engellilerimizi hayta bağlamak ve engellilerimizin hayata daha iyi tutunabilmeleri için bilinçlenmelerini sağlamak. 7 ay önce derneğimizin 180 üyesi vardı. Şimdi ise sadece engelli değil normal üyelerimiz de var. Kendi kendine yetebilen bir sivil toplum kuruluşu olabilmek için her kesimden üye almaya başladık. Özellikle Nazilli başta olmak üzere İzmir'den, Aydın'dan ve başka illerden de hayırsever esnafımız üye olduğu gibi maddi ve manevi destekte veriyor. Bugün üye sayımız 400'lere ulaştı. Dernek olarak Valilik, Kaymakamlık veya belediyelerin kapı önlerinde bekleyerek yardım talep etmeyen bir sivil toplum kuruluşu olmaya çalışıyoruz. Bizim üyelerimiz şimdi yardım beklemiyor. Çünkü kendi kendilerine yetebilmeyi öğrenmeye başladılar. Dernek olarak engelli arkadaşlarımızın hepsini toparladık, üye kayıtlarımızı, adreslerimizi, engel ve maddi durumlarımızı güncelledik. Bununla ilgili de tüm Türkiye geneline yayılacak olan 'Engelli veri tabanı' oluşturmak için proje başlatıyoruz. Bu iş bizim için bir reformdur. Bu veritabanı da engelliler için bir reformdur."
Evde Engelli Kalmasın Projesi
3 Aralık Engelliler Günü'nün hedefine ulaştığını ve farkındalık yarattıklarını ifade eden Yazıcı, "3 Aralıkta 'evde engelli kalmasın' diye bir proje başlattık. Bu kapsamda geziler başta olmak üzere sosyal aktivitelerin yanında17 akülü, 33 manuel ve 9 spastik engelli çocuğumuza da özel araç temin edildi. Kendi cebimizde paramız yok ama Nazilli'de duyarlı insanımız çok. İzmir'den de yapılan yardımları göz ardı edemeyiz. Hayırseverlerimiz, basınımızın sayesinde yapılan ve yapılacak olan yardımları gördüler. Bu sayede aldığımız yardımlar daha da artıyor."
Yardımlar Nazilli dışına da ulaştı
Yazıcı, "Dernek hiçbir zaman tek başına bir başarı yakalayamaz ama hitap ettiği topluma kendini iyi ifade edebilir, toplumda derneğin amaçlarını iyi anlarsa şu an yapılanlar gibi çok güzel işler ortaya çıkar. Biz Nazilli halkına yapacaklarımızı anlattık. Onlarda bizi anladı ve böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı. Sadece Nazilliye bağlı kalmadık Kuşadası'ndan trafik kazası geçiren bir arkadaşımız bize internetten ulaştı ve ona akülü araç götürdük. Kuyucak ve Karacasu'dan birer çocuğumuza akülü araçlarını verdik."
Engelsiz kaldırımlar
Yazıcı, "Evde engelli kalmasın projemizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve bitirdik. Şimdi ise Nazilli Belediyesi ile birlikte Nazillimiz için yeni bir proje geliştiriyoruz. Kaldırımlarda engelliler için iniş ve çıkışlarında kolaylık sağlamak için bir çalışma yapılıyor. İlk başta ana arterlerde belirlenen yerleri engellilerimiz için yaptırıyoruz. Ana arterler bittikten sonra nokta atışı tabiri ile istenilen ve belirlenen yerlerde çalışmamıza devam edeceğiz. Mağdur olan engellilerimiz bizi arasınlar. Bizde gidip tespitini yaptırıp orada çalışmaları başlatıp yaptıracağız." Dedi.
Devlete bağlı ve Özel Rehabilitasyon Merkezleri ile koordine olduk
Nazilli'de 4 Özel Rehabilitasyon merkezi ve 2 tane de Devlet Okulu olduğunu ifade eden Yazıcı, "Biz bu yerlerle koordineli çalışıyoruz. Çoğu engelli gencimize okul müdürlerimiz sayesinde ulaştık. Kent Konseyi sayesinde de büyük bir birliktelik elde ettik. Şu an Nazillide engelliler ve engellilere destek verenler arasında birliktelik sağlandı. Nazilli Sümer Rekreasyon Alanında düzenleyeceğimiz ve ilçede bir ilk olacak olan 'Engelsiz Bahar Şenliğimize bölgemizdeki tüm engellilerimiz davet ediyoruz. İnsanların bu konuda dikkatini çekmek istiyoruz ve çekiyoruz. Nazilli halkının gücüyle, Nazillimizi Türkiye'ye teşkil eden örnek bir kent haline getireceğiz" dedi.
(MB-Y)

24.04.2017 08:24:43 TSI
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