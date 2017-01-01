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Zeytinyağı ihracatında yüzde 450'lik rekor artış

- Ambalajlı sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye zeytinyağı ihracatında yüzde 450'lik rekor artış başarısı yakaladı. 2016-17 sezonun ilk 5,5 aylık döneminde Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yüzde 450'lik artışla 23,6 bin tona ulaştı.



Zeytinyağı ihracatından Türkiye'nin döviz geliri ise 85 milyon ABD doları oldu. 2016/17 sezonunun geride kalan diliminde ise Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 36 bin ton karşılığı 68 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu'nda yapıldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri Başkanı Davut Er, 2016-2017 sezonunu ihracat rakamları ile ilgili bilgi vererek, "İlk 6,5 aylık döneminde Türkiye geneli sofralık zeytin ihracatımızın miktar bazında yüzde 1 artışla, 36 bin tona ulaştı. Tutar bazında ise 68 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, aynı sezonun ilk 5,5 aylık dönemine ait zeytinyağı ihracatımıza baktığımızda, miktar bazında 4 bin 305 ton'dan yüzde 450'lik artışla yaklaşık 23 bin 600 tona, tutar bazında ise 85 milyon ABD dolarına ulaştı. Geride bıraktığımız 2015-2016 sezonu tamamında 12 bin 754 ton zeytinyağına karşılık, 55 milyon dolar döviz geliri elde ettiğimizi hatırlarsak, bu sezonun ihracatçılarımız için başarılı bir sezon olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.



"Üretim olmazsa ihracat olmaz"

Birliğin sofralık zeytin, zeytinyağı ve prina yağı ihracatını ilgilendiren konularda sektörün bütün bileşenlerinin görüş ve desteğini alarak çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Er, "Bu çerçevede Türkiye İhracatçılar Meclisi ve bakanlıklar nezdinde zeytin ve zeytinyağı ihracatının önündeki engelleri kaldırmak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu olarak, "üretim olmazsa, ihracat olmaz" düşüncesiyle üreticiye de olabildiğince destek ve yol gösterici olmayı amaçlamaktayız. Son oluşturulan zeytinlik alanları ile birlikte 170 milyonu aşan zeytin ağacı varlığımızla, Türk tarım ekonomisinde en önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılması ve elde edilecek ürünlerin ihracatında sürekliliği sağlamak ilk hedeflerimizdendir" ifadelerini kullandı.



14 bin ihracatçıya yeşil pasaport

Geçtiğimiz iki sezonda ihracatta yaşanan düşüşlerin önümüzdeki dönemde yaşanmasının önüne geçilmesi çalışmalar yapıldığına işaret eden Davut Er, sofralık zeytin ve zeytinyağı için uygulanmakta olan ihracat iade tutarlarının ve üreticilere yönelik desteklerin artırılması için tüm ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

İhracatçıların uzun süredir beklenen yeşil pasaport konusunda gelişme sağlandığına dikkat çeken Başkan Er, "Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yaklaşık 14 bin ihracatçımıza yeşil pasaport hakkı verildi ve ihracatçılarımız yeşil pasaportlarını alabilmek için Birliklerimiz aracılığıyla başvurularını iletmeye başladı" dedi.



Olağan Genel Kurulun ardından sofralık zeytin ve zeytinyağı kategorilerinde en fazla ambalajlı ihracat yapan her iki dalda 10 firma olmak üzere, toplam 20 firmaya ödül verildi.

(MB-E)



24.04.2017 08:44:13 TSI

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