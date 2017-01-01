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Niğde Belediyespor Kastamonuspor'a evinde yenildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 08:52
Niğde Belediyespor Kastamonuspor'a evinde yenildi
Niğde Belediyespor Kastamonuspor'a evinde yenildi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Spor Toto. 2. Lig 33. hafta maçında Niğde Belediyespor evinde Kastamanospor'a 2-0 yenildi.
Maçtan ilk Dakikalar:
56. dakikada topla buluşan Kastamonuspor'un 93 numaralı oyuncusu Ahmet Ayaloğlu, ceza sahasının dışında kaleci Cihan'ın olduğu gördü ve aşıttırma vuruş ile topu ağlarla buluşturdu.
65. dakikada topla buluşan Niğde Belediyesporlu oyuncu Ufuk, Kastamonuspor'un defanslarını tek tek geçtikten sonra düzgün bir vuruş yaptı, top kalecinin parmaklarının ucuyla dokundu top taç'a gitti.
70. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kastamonusporlu Arda havar topa vurdu top kaleci Cihan'da kaldı.
90+3. Dakikada Niğde Belediyesporlu oyuncu Serdar'ın pasında topu ceza sahasında Cihan eline aldı. Kastamonuspor çift vuruş kazandı.
90+4. Dakika Çift vuruşu kullanan Kastamonusporlu Arda Havar, kale çizgisine kurulan 11 kişilik barajdan topu ağlarla buluşturdu.
Stat: 5 Şubat Şehir Stadyumu
Hakemler: Yiğit Peşin, Ejder Yapıcı xx, Kadir Kantekin xx
Niğde Belediyespor: Cihan x, Serdar xx, Mustafa xx, İsmet x, İlyas x, Taner xx, Semih x, Ufuk x, Caner x, Andaç x, Ardahan x
Yedekler: Muzaffer, Alper Hamdi, Anıl, Mustafa, İbrahim
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Kastamonuspor 1966: Oguzhan xx, Erkan x, Oğuz xx, Batuhan xx, Faruk x, Alaaddin x, Hasan x, Kerem x, Ahmet x, Fatih x, Yaşarx
Yedekler: Cengiz xx, Onur x, İsmail xx, Arda x, Ferdi xx, Muhammet xx, Mehmet x
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Sarı Kartlar: Ufuk, (Niğde Belediyespor), Hasan, Ahmet (Kastamonuspor 1966)
Goller: Ahmet Ayaloğlu, Arda Havar (Kastamonuspor)
(SK)

24.04.2017 09:00:38 TSI
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