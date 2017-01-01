24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da elektrik kesintisi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:05
Adana'da elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesi Başören Sokak ve Çanaklı Mahallesi 10101 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Başören Mahallesi Başören Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60107, 60105, 60096, 60094, 60092, 60090, 60088, 60093, 60095, 60091, 60089, 60108, 60086, Erdal Acet ve Döşeme sokaklarda 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81121, 81110, 81130, 81128 ve 81126 sokaklar ile Uğur Mumcu Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Karahan Mahallesi, Şambayat Mahallesi 90056, 90055 ve 90051 sokaklar ile Esenyurt villalarına 10:00-13:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

24.04.2017 09:14:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı
YEREL

ÖĞRENCİ SERVİSİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 18 YARALI
Adana'daki silahlı kavga
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI KAVGA
Çocuklar ücretsiz lunaparkta doyasıya eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ LUNAPARKTA DOYASIYA EĞLENDİ
Çocuklar 23 Nisan Şenliği'nde buluştu
YEREL

ÇOCUKLAR 23 NİSAN ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU
MHP Aladağ ve Karaisalı ilçe kongreleri
YEREL

MHP ALADAĞ VE KARAİSALI İLÇE KONGRELERİ
Başkan Karalar, koltuğunu Yasmina Patır'a devretti
YEREL

BAŞKAN KARALAR, KOLTUĞUNU YASMİNA PATIR'A DEVRETTİ
Kulp'taki terör operasyonu
YEREL

KULP'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Kozan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

KOZAN'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Adana'nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN SARIÇAM VE ÇUKUROVA İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Kozan'da Uçurtma Şenliği
YEREL

KOZAN'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
Adana Bölge çalışanları, Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı
YEREL

ADANA BÖLGE ÇALIŞANLARI, TÜRKİYE GAZETESİNİN 48. YILINI KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
ŞİPŞAK

ÜNLÜ ŞARKICI OLAY ÇIKARDI! "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ, S... GİDİN!"

1
  • 2 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 3 Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler!
  • 4 Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız