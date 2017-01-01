Mersin'de elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz ve Çamlıyayla ilçelerinde çarşamba günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Karanfil-1 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesine 14:00-18:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
24.04.2017 09:14:43 TSI
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