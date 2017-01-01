24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de elektrik kesintisi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:06
Mersin'de elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz ve Çamlıyayla ilçelerinde çarşamba günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Karanfil-1 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesine 14:00-18:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

24.04.2017 09:14:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin'deki fırtına
YEREL

MERSİN'DEKİ FIRTINA
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU TAMAMLANDI
Bozyazı'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

BOZYAZI'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Ayağını çapa motoruna kaptırdı
YEREL

AYAĞINI ÇAPA MOTORUNA KAPTIRDI
Mersin'de 23 Nisan kutlaması
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
1. Mersin Çocuk Festivali
YEREL

1. MERSİN ÇOCUK FESTİVALİ
Mersin'de kuvvetli fırtına can aldı
YEREL

MERSİN'DE KUVVETLİ FIRTINA CAN ALDI
Mersin'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 9 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
ŞİPŞAK

ÜNLÜ ŞARKICI OLAY ÇIKARDI! "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ, S... GİDİN!"

1
  • 2 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 3 Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler!
  • 4 Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız