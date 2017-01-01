24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köy okulu çocukları 23 Nisanı 5 yıldızlı otelde kutladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:08
Köy okulu çocukları 23 Nisanı 5 yıldızlı otelde kutladı
Köy okulu çocukları 23 Nisanı 5 yıldızlı otelde kutladı

(Fotoğraflı)

Sedat Temel
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 yıldızlı otelde kutladı.
Serik'in Pınarcık Mahallesi ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 yıldızlı otelde kutladı. Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Calista Luxury Otel, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pınarcık'ta eğitim gören 150 ilkokul ve ortaokul öğrencisini ağırladı. Otel bahçesinde kurulan oyun parkında otelin animasyon ekibi eşliğinde eğlenen çocuklar, zıp zıplarda eğlendi, dans ettiler ve futbol oynadılar.
Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ve ekibinin hazır bulunduğu kutlama programına Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan da katıldı.
(ST-Y)

24.04.2017 09:17:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler için empati odası oluşturuldu
YEREL

ÖĞRENCİLER İÇİN EMPATİ ODASI OLUŞTURULDU
Türkiye Motokros Şampiyonası 1. Ayak yarışları sona erdi
YEREL

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ
Türkiye Motokros Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI

Şehit Halil Kantarcı Türkiye Petank Şampiyonası
YEREL

ŞEHİT HALİL KANTARCI TÜRKİYE PETANK ŞAMPİYONASI
12. Döşemealtı Yağlı Güreşleri
YEREL

12. DÖŞEMEALTI YAĞLI GÜREŞLERİ
&quot;Rusların vizesiz kalma süresini 90 güne çıkarıyoruz&quot;
YEREL

"RUSLARIN VİZESİZ KALMA SÜRESİNİ 90 GÜNE ÇIKARIYORUZ"
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI
Kepez'de 200 çocuktan müzikli 23 Nisan kutlaması
YEREL

KEPEZ'DE 200 ÇOCUKTAN MÜZİKLİ 23 NİSAN KUTLAMASI
Kanser hastası Sıla'ya 23 Nisan sürprizi
YEREL

KANSER HASTASI SILA'YA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri yaptı
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ANTALYA SEMALARINDA GÖSTERİ YAPTI
Kumluca'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ziyaret
YEREL

KUMLUCA'DA SAKAL-I ŞERİF'E YOĞUN ZİYARET
CHP İstanbul Milletvekili Tekin:
YEREL

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEKİN:
Başkan Uysal: &quot;Bayramları ve değerlerimizi önemsizleştirmemeliyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "BAYRAMLARI VE DEĞERLERİMİZİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEMELİYİZ"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Alanya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'nde limonata ve lokum dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE MİRAÇ KANDİLİ'NDE LİMONATA VE LOKUM DAĞITTI
Antalya'da kaçak içki operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Başkan Türel koltuğunu çocuk başkana devretti
YEREL

BAŞKAN TÜREL KOLTUĞUNU ÇOCUK BAŞKANA DEVRETTİ
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri devam ediyor
YEREL

18. TARIM VE SERACILIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Antalya'da otomobilde erkek cesedi bulundu
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Kız öğrencilerden duygulandıran kahramanlık şiirleri
YEREL

KIZ ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ
Kepezsporlu güreşçi Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

KEPEZSPORLU GÜREŞÇİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
ŞİPŞAK

ÜNLÜ ŞARKICI OLAY ÇIKARDI! "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ, S... GİDİN!"

1
  • 2 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 3 Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler!
  • 4 Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız