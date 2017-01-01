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İlekler incir üreticisini umutlandırdı

- Bereketli ve kaliteli bir sezon bekleniyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da sert ve uzun geçen kış sezonunun ardından tarımsal çalışmalar hızlandı. İncir meyvesinin olgunlaşması için kullanılan ve halk arasında ilek olarak adlandırılan erkek incirlerin oldukça sağlıklı ve kaliteli olduğu görüldü. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, sezonun çok iyi olduğunu ve şimdilik bir sıkıntı görülmediğini söyledi.

Türkiye'nin en çok, dünyanın en kaliteli incirinin yetiştirildiği Aydın'da erkek incirler olgunlaşma sürecine girdi. İncir üretiminde olmazsa olmaz şartlardan birinin erkek incir olduğunu ve tozlaşma sağlanamaması halinde incir üretiminin olmayacağını belirten çiftçiler, 2008 yılında Aydın'da erkek incirlerde görülen bir hastalık nedeniyle Türkiye'nin değişik illerinden tozlaşma için erkek incir getirildiğini ve bunun da maliyeti ciddi oranda arttırdığı belirtildi. 9 yıl kilosu 30-40 TL'ye satılan erkek incir oluşumunun normal seyrine girmesi ile geçen yıl kilosunun 4-5 TL'ye alınıp satıldığı belirtildi.

'Haziranın ilk haftası ilekleme başlar'

Aydın'da mevsim şartlarının normal seyrinde devam etmesi durumunda ilekleme işleminin haziran ayının ilk haftasında başladığını ve kaliteli bir incir üretimi için kaliteli ilek kullanımın şart olduğunu belirten Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, mevsimin oldukça güzel olduğunu söyledi. Üreticilerin ilek ağaçlarına da iyi bakmasını tavsiye eden Arpacı, "İleklerin kaliteli ve hastalıktan uzak olması incir üretiminde çok önemlidir. İleklerden çıkan sinekler hastalıklı olursa bahçedeki ürüne de hastalık yayılır. İlekleme esansında bu durum dikkat edilmelidir. Şu anda her şey güzel gidiyor" dedi.

(İK)



24.04.2017 09:48:50 TSI

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