YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye Motokros Şampiyonası 1. Ayak yarışları sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası 1. Ayak yarışları sona erdi



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 1. Ayak yarışları sona erdi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Motokros Pisti'nde düzenlenen yarışların ikinci gününde sporcular MX, MX1, MX2, MX2 junior, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve Veteranlar birinci ve ikinci etap yarışlarını gerçekleştirdi. Yarışlara, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra KKTC ve Bulgaristan'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Yarışların öğleden sonra yapılacak ikinci etap mücadeleleri sonunda dereceye giren sporculara ödül ve kupaları Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye Motosiklet Federasyonu Genel Sekreteri Kutbettin Aydın tarafından verildi.

Yarışlarda MX kategorisinde dereceye giren Şakir Şenkalaycı, yarışların çok güzel geçtiğini, ilk defa yapılmasına rağmen parkurun ve yarışlara seyircinin ilgisinden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Sekiz ayrı kategoride gerçekleşen bin 515 metrelik parkurda dereceye giren sporcular ve kategorileri ise şu şekilde oldu: MX2 junior: Hakan Halmi, MX2 Hakan Halmi, MX1 Shevki Shevkiev, MX Atanas Petrov, 50 cc Hakan Mustafa Tüter, 65 cc Viktor Borislavov, 85 cc Kaya Alptürk, Veteran Koray Uysal ve Veteran komite özel İzzet Sezgin.

(SÇ-SÇ-BA-Y)



24.04.2017 09:51:09 TSI

NNNN

