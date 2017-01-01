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Amatör avcılığa aykırı avlanan 8 kişiye para cezası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:45
Amatör avcılığa aykırı avlanan 8 kişiye para cezası
Amatör avcılığa aykırı avlanan 8 kişiye para cezası

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Pınarbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Bahçelik Baraj Gölğü ve Zamantı Irmağı'nda amatör avcılığa aykırı balık avlayan 8 kişiye para cezası yazdı.
Pınarbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Bahçelik Baraj Gölü ve Zamantı Irmağı'nın kollarında yaptığı kontrollerde 2016 yılı Aralık ayı ve 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde, uygun olmayan istihsal vasıtaları ile avcılık yapan, amatör avcılığa aykırı balık avlayan, yasak su ürünleri satışı yapan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği 8 ayrı idari para cezası uygularken, yasak avcılık sonucunda canlı yakalanan balıklar doğal ortamına geri salındı.
Pınarbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Ürker, "İlimizde 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde sazangiller ve yayın balığı, 15 Aralık- 31 Mart tarihleri arasında Turna Balığı, 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında tüm doğal alabalıkların, 15 Mayıs-15Temmuz arasında kurbağa avcılığı yasaktır. Doğal stoklarımızı korumak için balıklara üreme şansı vermemiz önemlidir. İlçe Müdürlüğü olarak denetimlerimizin aralıksız devam edecektir" dedi.
(AG-AÖ-Y)

24.04.2017 09:53:54 TSI
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