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Manisa BBSK play-off biletini kaptı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:53
Manisa BBSK play-off biletini kaptı
Manisa BBSK play-off biletini kaptı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor 33. Hafta mücadelesinde konuk ettiği Erbaaspor'u 3-1 mağlup ederek, puanını 55'e çıkardı ve play-off oynamayı garantiledi.
Spor Toto 3. Lig 2. Grupta 33. Hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda Tokat temsilcisi Erbaaspor'u konuk etti. karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve daire başkanları birlikte izledi. Karşılaşmaya futbolseverlerin ilgisi büyük olurken, az sayıda Erbaaspor taraftarı da karşılaşmayı izledi. Maçın büyük bölümünde rakibine oranla daha etkili bir grafik çizen Manisa Büyükşehir Belediyespor 35. Dakikada Alper ve 37. Dakikada Ali'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Konuk Erbaaspor maçın 59. Dakikasında Muhammed Ali'nin golüyle farkı bire indirse de, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 65. Dakikada Olcay'ın yaklaşık 40 metreden attığı muhteşem golle sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak puanını 55'e çıkardı ve ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamayı garantiledi.
Maçın ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti. Takıma olan inancını en kötü dönemde bile kaybetmediğini ifade eden Başkan Ergün, "Ben hep size inandın ve yanınızda oldum. Artık önümüzde az bir engel kaldı. Ben play-off'tan da alnınızın akıyla çıkarak 2. Lig'e adınızı yazdıracağınıza inanıyorum. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.
(AY-Y)

24.04.2017 10:01:07 TSI
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