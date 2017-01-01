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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Şehirden köye dönüş başladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:57
Şehirden köye dönüş başladı
Şehirden köye dönüş başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eskiden köy olan kırsal mahallelere göç başladı. Genellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük illerden gelen çok sayıda vatandaş, Dutluca, Taylıeli, Bahadınlı Ağacık, Avunduk gibi mahallelerde ev yapmaya başladı.
İlçeye bağlı kırsal mahallelerde çok sayıda eski taş evi satın alan vatandaşlar, yeni evlerde yapmaya başladı. İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki körfez manzaralı Dutluca mahallesi de ilgi gören yerleşim yerlerinin başında geldi. İstanbul'dan gelerek 6 yıl önce Dutluca da ev yaptığını anlatan 73 yaşındaki Mali Müşavir Erhan Karataş, " Yılın 10 ayını burada geçiriyorum. Benim gibi çok sayıda vatandaş burada ev yapmaya başladı. Burası çok güzel bir yer. Körfezi kuşbakışı gören manzarası ile beğenilen bir yer. Çevremdeki insanları da buraya çekmeye çalışıyorum" dedi. Dutluca'ya ilk defa geldiğini anlatan Yrd.Doç. Dr.Orhan Şahin de," Burası çok güzel bir yer. İmkan olursa ben de burada bir yer almak isterim" dedi. Dutluca da butik otel yapacağını anlatan İstanbul'u İşadamı Yılmaz Özcan ise," Dutluca çok güzel bir yer. Her zaman geliyorum. 5 dekarlık bir arazi satın aldım. Butik otel yapmak için proje hazırlattım." dedi.
(FT-

24.04.2017 10:06:05 TSI
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