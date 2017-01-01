24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aşkale'de "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:03
Aşkale'de "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'
Aşkale'de "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi' kapsamında Aşkale ilçesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun ve çocuklarda ergenlik konularında eğitim programı düzenlendi.
Aşkale Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Aşkale Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Şube Müdürü Kezziban Bitlisli, İlçe Müftülüğü Vaizi Yener Kalender ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Proje Koordinatörü Süleyman Tanas, projeyle ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, projenin 28 Nisan'da Çat'ta yapılacak final programının ardından sona ereceğini ifade etti.
Projenin kadınların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Tanas, "Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenledik. Eğitimlerimiz yoğun ilgi gördü. Aile içi iletişim, kadın ve çocuk hakları, tüketici hakları konularında eğitimler verdik. Eğitimlerimizi uzman arkadaşlarımız aktarıldı. Projemiz 28 Nisanda Çat'ta yapılacak final programıyla sona erecek." dedi.
Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şeyma Kılınç, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde görevli sosyal çalışmacı Şükran Kara'da çocuklarda ergenlik konularında eğitim verdi.
Program sonunda Kılınç ve Kara katılımcıların sorularını yanıtladı.
(ERZ-AA-Y)

24.04.2017 10:11:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve çocuk yuvası çocuklarının 23 Nisan heyecanı
YEREL

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVASI ÇOCUKLARININ 23 NİSAN HEYECANI
Erzurum'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

ERZURUM'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu: &quot;Teşvikler Hayırcılara enerji oldu. Maddi teşvikler vatandaşı tatmin etmiyor&quot;
YEREL

ERZURUM SMMMO BAŞKANI AKGÜLOĞLU: "TEŞVİKLER HAYIRCILARA ENERJİ OLDU. MADDİ TEŞVİKLER VATANDAŞI TATMİN ETMİYOR"
Buzda 23 Nisan coşkusu
YEREL

BUZDA 23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan'da şehit ailesini duygulandıran program
YEREL

23 NİSAN'DA ŞEHİT AİLESİNİ DUYGULANDIRAN PROGRAM
Ali Korkut'un makamına oturdu, &quot;Yeşil alan için kolları sıvadı&quot;
YEREL

ALİ KORKUT'UN MAKAMINA OTURDU, "YEŞİL ALAN İÇİN KOLLARI SIVADI"
Aydemir: İstikametimiz tevhid ve vahdettir
YEREL

AYDEMİR: İSTİKAMETİMİZ TEVHİD VE VAHDETTİR
Horasan'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

HORASAN'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Pasinler'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

PASİNLER'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturdular
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA ORMANI OLUŞTURDULAR
AÜ ve ETÜ Rektörlerinden 23 Nisan Mesajı
YEREL

AÜ VE ETÜ REKTÖRLERİNDEN 23 NİSAN MESAJI
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
YEREL

ERZURUM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ'NDEN REKTÖR ÇOMAKLI'YA ZİYARET
Protokol öğrencilerle halay çekti
YEREL

PROTOKOL ÖĞRENCİLERLE HALAY ÇEKTİ
Ilıcalı &quot;23 Nisan Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur&quot;
YEREL

ILICALI "23 NİSAN TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN DİRİLİŞİNİN SİMGESİ OLMUŞTUR"
Karakaya'dan Miraç Kandili mesajı
YEREL

KARAKAYA'DAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK UYARISI
Erzurum'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

ERZURUM'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Milletvekili Aydemir: &quot;Milli iradeye minnettarız&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "MİLLİ İRADEYE MİNNETTARIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
ŞİPŞAK

ÜNLÜ ŞARKICI OLAY ÇIKARDI! "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ, S... GİDİN!"

1
  • 2 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 3 Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler!
  • 4 Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız