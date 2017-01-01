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Aşkale'de "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi' kapsamında Aşkale ilçesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun ve çocuklarda ergenlik konularında eğitim programı düzenlendi.

Aşkale Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Aşkale Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Şube Müdürü Kezziban Bitlisli, İlçe Müftülüğü Vaizi Yener Kalender ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje Koordinatörü Süleyman Tanas, projeyle ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, projenin 28 Nisan'da Çat'ta yapılacak final programının ardından sona ereceğini ifade etti.

Projenin kadınların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Tanas, "Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenledik. Eğitimlerimiz yoğun ilgi gördü. Aile içi iletişim, kadın ve çocuk hakları, tüketici hakları konularında eğitimler verdik. Eğitimlerimizi uzman arkadaşlarımız aktarıldı. Projemiz 28 Nisanda Çat'ta yapılacak final programıyla sona erecek." dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şeyma Kılınç, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde görevli sosyal çalışmacı Şükran Kara'da çocuklarda ergenlik konularında eğitim verdi.

Program sonunda Kılınç ve Kara katılımcıların sorularını yanıtladı.

(ERZ-AA-Y)



24.04.2017 10:11:46 TSI

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