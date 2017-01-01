YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Patrondan traktör satışı

Patrondan traktör satışı

- SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu, Başak Traktör Isparta bayii kahveciler traktörü ziyaret etti

- Bayiye geldiğinde aradaki bin liralık anlaşmazlık nedeniyle traktörü almadan gitmek isteyen çiftçiyi gören Konukoğlu, "Bayime 'kazanmadan sat' diyemem, işte sana bin lira" diyerek cebinden çıkardığı farkı vererek, traktörün satışını sağladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) düzenlediği Tekstil Günleri'ne katılmak için geldiği Isparta'da, SANKO bünyesindeki Başak Traktör'ün bayii Kahveciler Traktörü ziyaretinde, traktör satışı yaptı.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Başak Traktör Bayii Kahveciler Traktör firmasına giden Konukoğlu, Hüdai, Ramazan, Sedat, Yusuf ve Mesut Kahveci ile görüştü. Konukoğlu, Kahveciler Traktör'e geldiğinde, teklif ettiği bin liralık indirim yapılmadığı gerekçesi ile Başak Traktör BB 2060'ı almadan, başka firma ile görüşmek üzere işyerinden ayrılmakta olan Isparta Eğirdir İlçesi Tepeli Köyü'nden Durmuş Ali Aydemir'i çağırarak, satın alma işleminin neden gerçekleşmediğini sordu. Satıcı ile yaptıkları pazarlık sonrasında aralarında çıkan bin liralık anlaşmazlığın giderilemediğini belirten Durmuş Ali Aydemir, teklifini yükseltmemekte ısrar edince, "Bayime kazanmadan sat diyemem, aradaki farkı üstleniyorum. İşte sana bin lira" diyen Konukoğlu,cebinden çıkardığı parayı Aydemir'e takdim ederek, Başak Traktör'ün satışını gerçekleştirdi.

Ayrıca Gaziantep'ten götürülen baklava ve Antepfıstığı takdim edilen Aydemir, Başak Traktör'ün farkını bildiğini, ancak fiyatta anlaşamadığından dolayı satın almadan bayiden ayrıldığı sırada SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun gelmesinin sonucu itibarıyla güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.

Aydemir, "Bu vesile ile adını duyduğum Abdulkadir Konukoğlu ile de tanışma fırsatı buldum. Kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek, satın aldığı traktörün sürücü koltuğunda, baklava ve Antepfıstığı ile anı fotoğrafı çektirdi.

(KU-SD-Y)



24.04.2017 10:12:29 TSI

NNNN

