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Bafra'da aşılı ceviz üretim hedefi aşıldı

- Samsun Bafra Orman Fidanlığında aşılı ceviz fidanı üretiminde hedefler aşıldı

- Fidanlıkta 10 bin olarak belirlenen 2017 üretim hedefi, 12 bin olarak gerçekleşti



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ülkenin geleneksel ağaç türlerinden birisi olan cevizi korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Samsun Bafra Orman Fidanlığında 2017 için belirlenen 10 bin aşılı ceviz üretim hedefi aşılarak, 12 bin aşılı ceviz fidanı üretimi gerçekleşti.



Dikilen fidanların gelirleri 49 yıllığına köylülerin oluyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı uygulamaya koyduğu "Ceviz Eylem Planı" ile aşılı ceviz fidanı üretiyor ve yeni ceviz ormanları kurarak, ülkemizin geleneksel ağaç türünü güvence altına alıyor. Ayrıca orman teşkilatı, orman köylerine ve mahallelerine yakın yerlerde bozuk orman alanlarına gelir getirici türde ağaçlandırmalar yaparak o bölgede yaşayan vatandaşlara parselleyerek dağıtıyor. İsteyenler arasında kura çekilerek kullanımı verilen bu ormanlarda fidan dikimi, çevresinin koruma altına alınması, bakım üç yıl boyunca orman teşkilatı tarafından ücretsiz yapılıyor. Buralara dikilen ağaçların geliri ise 49 yıllığına vatandaşların oluyor.

Gelir getirici tür ağaçların başında ise ceviz geliyor. Bu kapsamda Bafra Orman Fidanlığında aşılı ceviz üretim çalışmaları yapılıyor. Fidanlıkta bu yıl 12 bin cevizin aşılanması tamamlandı. Hedef ise 10 bin olarak belirlenmişti. Üretilen bu fidanlar orman köylüsünün hayat şartlarının iyileştirilmesi için kullanılacak.



Üretim tüketimi karşılamıyor

Ülkemizin, cevizin gen bankası ve anavatanı olmasına rağmen ceviz üretimimizin iç tüketimimizi karşılamadığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "Yıllık tüketimimizin büyük bir kısmı ithal ediliyor. Bu sebeple Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ceviz fidanı üretimine ve dikimine ağırlık vererek, yeni ceviz ormanları kuruyoruz" diye konuştu.



Orman köylüsünün gelir kaynakları artıyor

Kurulan yeni ceviz ormanları ile bir taraftan bozuk orman alanlarının üretime kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Diğer taraftan ise orman köylümüzün gelir kaynaklarını artırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

(SAM-SLH-Y)



24.04.2017 10:13:02 TSI

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