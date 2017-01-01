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Antalya'da Çam Kese Böceği tedbirleri



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ANTALYA (İHA) - Antalya'da çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele kapsamında 30 bin yırtıcı böcek (Calosoma sycophanta) ormanlara salındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Antalya'da ormanlara çok büyük zarar veren çam kese böceğine karşı 30 bin dekarlık sahada çeşitli tedbirleri aldı.

Bu kapsamda bölgede 2017'nin ilk 3 ayı içerisinde çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelede 30 bin yırtıcı böcek (Calosoma sycophanta) ormanlara salındı. Salınacak yırtıcı böcek sayısı Nisan ayı sonuna kadar 60 bine ulaşacak. Çam kese böceklerini avlayarak yaşamını sürdüren yararlı böcekler ile zararlı böceklerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Ayrıca, böceklere ait yumurta koçanları ve kozaları da ağaçlardan toplandı. Toplanan koçan ve kozaların bir kısmı açık alanlarda hazırlanan tel kafes ile adacıklara bırakılarak, biyolojik mücadelede yardımcı unsur olarak kullanılacak. Böylece, adacık ve tel kafes yöntemi ile çam kese böceğinin paraziti olan "Phryx Caudata"nın çoğalması sağlanacak.



"Ormanlarımızın Sağlığı İçin Bu Mücadele Çok Önemli"

Çam kese böceklerinin bahar ayının gelmesi ile birlikte hareketlendiğini ve ağaçlara zarar vermeye başladığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ormanlarımızın sağlıklı büyüyüp genişlemesi için bu mücadele çok önemli. Çünkü bahar aylarında ortaya çıkan bu böcekler, ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesine engel oluyor. Ülke genelindeki bütün ormanlarımız da mücadelemiz bundan sonra da hızlanarak devam edecek" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 10:24:22 TSI

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