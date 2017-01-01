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Anadolu Üniversitesi 14. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu'nda buluştu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:17
Anadolu Üniversitesi 14. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu'nda buluştu
Anadolu Üniversitesi 14. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu'nda buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nün düzenlediği Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumuna Kongre Merkezi Salon Anadolu'da ev sahipliği yaptı.
Bu sene 14'üncüsü düzenlenen ve iki gün süren kolokyuma; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hayrettin Türk, Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Yazıcı, Türk İstatistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşen Apaydın ile farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim elamanı ve öğrenci katıldı.
Kolokyum'un açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek katılımcılara İstatistik Bölümü bünyesinde yeni açılan iki ana bilim dalı hakkında bilgi verdi.
Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hayrettin Türk ise, üniversite eğitiminin sadece sınıflarda sınırlı kalmaması gerektiğini, bu tür etkinliklerin gelecekte meslektaş olacak öğrencilere fikir alışverişi ve gözlem imkânı sunduğuna değindi.
Organizasyon aşamasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Yazıcı ise, öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk'ün öğütlerine uyarak yalnızca çalışmaları gerektiğini ifade etti.
İstatistik biliminin disiplinler arası bir bilim olduğundan birçok farklı bilim dalında uzmanların istatistiği kendine göre anlayıp, yorumladığını ve kendi alanına göre istatistik üretmeye çalıştığını dile getiren Türk İstatistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşen Apaydın, "Yayılan yanlış istatistik bilgileri, kurumları ve toplumu tehdit edecek. Bu sebeple istatistikçilere, istatistik bilimini doğru anlatıp doğru kullanmak adına büyük görevler düşüyor" dedi.
"Her rakam istatistik değildir"
Kaliteli istatistiğin belirli standartlarının olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Apaydın, "Gördüğümüz her rakam istatistik değildir. İstatistiki bir bilginin, bilimsel temellere oturtulmuş olması gerekir. Ayrıca metodolojisi analizleri ve tanımları belli olmalıdır" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü Öğrencileri Ceren Gürsel ve İlayda Turan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) destekli "Atık Suların Arındırma Verimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi" ve "Ürün Üzerindeki Elektronik Kompentin (Fan Motorlarının) Güvenli Analizi" isimli projelerini tanıttı. Kolokyum farklı üniversitelerden öğrencilerin proje sunumlarıyla devam etti.
Kolokyum açılışından ardından; poster sunumları, "Veri Bilimi ve İstatistik" paneli, "1. Veri Madenciliği" yarışma sonuçları ve sosyal program ile iki gün boyunca devam etti.
(İHA-MET-Y)

24.04.2017 10:26:17 TSI
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