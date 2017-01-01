YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç Kaymek öğrencilerinin sinema keyfi

Genç Kaymek öğrencilerinin sinema keyfi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK, TOKİ'deki tesislerinde öğrencilerine sinema imkanı da sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK ile öğrencilere eğitim desteğinin yanı sıra sosyal imkanlar da sunuyor. KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK biriminde yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görüyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, bünyesinde bulunan öğrencilerin moral ve motivelerini yükseltmek amacıyla TOKİ tesisindeki sinema salonunda sinema günleri düzenlendi. 10 merkezden yaklaşık 6 bin öğrencinin belirli periyotlarla katıldığı sinema etkinliğinde öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Öğrencilere film aralarında da Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlıklar sunuldu.

(SK)



24.04.2017 10:27:07 TSI

NNNN

