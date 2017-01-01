Başkan Yaman Mevlid-i Şerife katıldı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy beldesine bağlı Günören köyünde hayatını kaybeden Necati Çak'ın Mevlid-i Şerifine katıldı.
Katıldığı mevlit töreninde üzüntülerini dile getiren Başkan Yaman, "Necati Çak ağabeyimizin Mevlid-i şerifini gerçekleştirdik. Rabbim yapılan tüm duaları kabul etsin. Mevlide gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.
(CKT-DA-Y)
24.04.2017 10:27:18 TSI
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