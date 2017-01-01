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DAK Kadınlar Kulübünden öğrencilere kitap

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:20
DAK Kadınlar Kulübünden öğrencilere kitap
DAK Kadınlar Kulübünden öğrencilere kitap

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Kadınlar Kulübü, 23 Nisan dolayısıyla okulları ziyaret ederek çocuklara kitap hediye etti.
DAK gönüllülerinden oluşan DAK Kadınlar Kulübü üyeleri, düzenledikleri 2 günlük etkinlikle, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Muratdere İlkokulunda öğrenim gören ve Seyitgazi ilçesi Yazıdere köyündeki geleceğimiz olan çocukları "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısı ile ziyaret etti.
Muratdere İlkokulundaki öğrenim gören ve Yazıdere Köyündeki çocuklara kitap hediye ederek onların mutluluğuna ortak olan gönüllüler "Sosyal sorumluluk projelerinde sık sık yer alan DAK gönüllüleri olarak çocukları bu özel günlerinde de yalnız bırakmamış olmaktan ve geleceğimizi oluşturacak olan ufak ellere birer kitap bırakmış olmaktan çok mutluyuz. Ana sponsorumuz olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Serhan Arıman'a ve misafirperverliklerinden dolayı Muratdere İlkokulu Müdürü Özcan Yavaş ve Gürkan Çakıroğlu'na, Yazıdere Köy Muhtarı Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyoruz " dediler.
Dorlion Arama Kurtarma ekibine okulu ve kütüphaneyi gezdiren Okul Müdürü Özcan Yavaş ve Türkçe öğretmeni Gürkan Çakıroğlu "Köy okulu olduklarını ve taşımalı okul olduklarını, 8. sınıflarda fen lisesi dahil başarılı öğrenciler çıktığını bu etkinliğin çocuklarda çok önemli bir etki oluşturacağını, böyle bir etkinliği düzenleyen DAK gönüllülerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Seyitgazi Yazıdere Köyü Muhtarı Mehmet Sarı da "Vatandaşların ilk yardım, deprem konularında bilinçlenmeleri eğitim almalarının önemli olduğunu, vatandaşların bilinçlenmesi için destek beklediklerini, bu anlamlı günde köyümüzü ziyaret edip çocuklarımızı mutlu ettikleri için DAK ekibine teşekkür ediyorum. Köyümüzü ağaçlandırmak adına ağaç dikimi için yer belirleyip DAK ekibini tekrar misafir etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
(İHA-MET-Y)

24.04.2017 10:29:22 TSI
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