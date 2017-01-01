Başkan Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıyarak, ömür boyu mutluluklar diledi.
Pazaryeri'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen Dağlı ve Şahinoğlu ailesinin gençlerini nikahlarını kıyan Başkan Yalçın çok özel bir gece yaşadıklarını belirterek, "Dağlı ve Şahinoğlu ailelerinin gençlerinin nikahlarını gerçekleştirdik. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.
(CKT-DA-Y)
24.04.2017 10:30:05 TSI
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