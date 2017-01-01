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En sevilen 'kanun' adamı Kayseri'de idi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, 'en sevilen kanun adamı' olarak tanımlanan Sanatçı Göksel Baktagir'i Kayseri'de ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Doğu Rüzgarı" konseriyle devam etti. Avrupa'da da yılın müzik adamı ödülüne layık görülen ve 'Doğu Rüzgarı' adıyla albüm çıkaran kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Şehir Tiyatrosu'nda müzikseverler ile buluştu.

Göksel Baktagir'in saz arkadaşlarıyla birlikte verdiği konser büyük ilgi gördü. Yaklaşık 380 bestesi bulunan sanatçı, konserde kendi bestelerinden örnekler sundu.

(SK)



24.04.2017 10:33:35 TSI

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