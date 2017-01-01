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Mersin'deki fırtına can aldı, hasara yol açtı



MERSİN (İHA) - Mersin'de dün gün boyu etkili olan fırtınadan dolayı biri ölümle sonuçlanan 45 olay yaşandığı bildirildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte dün sabah saatlerinden itibaren hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın akşama kadar devam ettiği hatırlatıldı. Olumsuz koşullara bir an önce müdahale etmek ve süreci en etkin şekilde yönetmek için Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin katılımıyla kriz masası oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Bu süreçte, biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vaka yaşanmış, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak isimli vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ağaç devrilmeleri, ev, işyeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalar gibi nedenlerle yaşanan diğer olaylara ilgili birimler tarafından anında müdahale edilmiştir" denildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nden 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 15 araç, 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü'nden 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale edildi, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndan 1 adet arama-kurtarma gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 23 araç ve 61 personelin hazırda bekletildiği kaydedildi.

(HSK-Y)



24.04.2017 10:34:48 TSI

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