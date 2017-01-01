24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'deki fırtına can aldı, hasara yol açtı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:26
Mersin'deki fırtına can aldı, hasara yol açtı

MERSİN (İHA) - Mersin'de dün gün boyu etkili olan fırtınadan dolayı biri ölümle sonuçlanan 45 olay yaşandığı bildirildi.
Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte dün sabah saatlerinden itibaren hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın akşama kadar devam ettiği hatırlatıldı. Olumsuz koşullara bir an önce müdahale etmek ve süreci en etkin şekilde yönetmek için Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin katılımıyla kriz masası oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Bu süreçte, biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vaka yaşanmış, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak isimli vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ağaç devrilmeleri, ev, işyeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalar gibi nedenlerle yaşanan diğer olaylara ilgili birimler tarafından anında müdahale edilmiştir" denildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nden 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 15 araç, 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü'nden 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale edildi, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndan 1 adet arama-kurtarma gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 23 araç ve 61 personelin hazırda bekletildiği kaydedildi.
(HSK-Y)

24.04.2017 10:34:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Can: &quot;Birlikte yönetiyoruz, projelerimiz tek tek hayata geçiyor&quot;
YEREL

BAŞKAN CAN: "BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, PROJELERİMİZ TEK TEK HAYATA GEÇİYOR"
Silifke'de Mukaddem Parkı açıldı
YEREL

SİLİFKE'DE MUKADDEM PARKI AÇILDI
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'deki fırtına
YEREL

MERSİN'DEKİ FIRTINA
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU TAMAMLANDI
Bozyazı'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

BOZYAZI'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Ayağını çapa motoruna kaptırdı
YEREL

AYAĞINI ÇAPA MOTORUNA KAPTIRDI
Mersin'de 23 Nisan kutlaması
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
1. Mersin Çocuk Festivali
YEREL

1. MERSİN ÇOCUK FESTİVALİ
Mersin'de kuvvetli fırtına can aldı
YEREL

MERSİN'DE KUVVETLİ FIRTINA CAN ALDI
Mersin'in 9 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 9 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler
SAĞLIK

KURAN'DA ADI GEÇEN VÜCUT DOSTU BESİNLER!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!