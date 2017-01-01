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Enerji panelini tamir ederken evi yaktı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:28
Enerji panelini tamir ederken evi yaktı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi'nde enerji paneli tamir ettirmek isteyen vatandaşın, evi tamamen yandı.
Edinilen bilgilere göre, Kağızman'da güneş enerji paneli arıza yapan H.K. ait ikametgahta O.K. güneş enerji panelini tamir ettiğini esnada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın da H.K.'ya ait ev tamamen yandı. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AT-Y)

24.04.2017 10:36:43 TSI
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