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Finike ve Kumluca'da ekmek zamlandı



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde 250 gramlık ekmek 75 kuruştan, 90 kuruşa yükseldi.

Finike ve Kumluca ilçelerinde yaklaşık 3 yıldır 75 kuruştan satılan 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı bugünden itibaren 90 kuruşa yükseldi. Finike ve Kumluca ilçelerinde fırını bulunan Emrah Sevinç, "3 yıldır komşu ilçelerimiz ekmeği 1 liraya satarken biz 75 kuruştan satıyorduk. Mazot, un, tuz, işçilik ve maya maliyetlerindeki artış nedeniyle ekmeğe zam kararı aldık. 250 gramlık ekmek bugünden itibaren 90 kuruşa satılacak" dedi.

(AK-SÇ-Y)



24.04.2017 10:38:01 TSI

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