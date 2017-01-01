Karaman belediyesi kandil simidi dağıttı
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KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, Miraç kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Karaman Belediyesi, Miraç Kandili münasebetiyle, yatsı namazı çıkışı, camilerde vatandaşlara 5 bin paket kandil simidi ikramında bulundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında görevliler kandil simidi dağıtarak, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın Miraç kandili tebrik mesajını iletti. İmam-ı Azam, Yılmaz Babaoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Mümine Hatun, Özdoğan, Siteler, Hal, Abdurrezzak, Baloğlu, Yeni Minare, Ebulfeth, Selahattin Eyyubi, Akşemsettin, Valide Sultan, Ağalar Harmanı, Larende Büyük, Selman-ı Farisi, Sümer, Araboğlu, İmam-ı Rabbani ve Özdoğru Camilerinde yapılan simit ikramı halkın memnuniyetiyle karşılanırken vatandaşlar, her kandil de simit dağıtan Karaman Belediyesine teşekkür etti.
(MD-AH-Y)
24.04.2017 10:40:52 TSI
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