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Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:32
Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü
Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde Kocaeli Üniversitesi Bölümlerinin açtığı stantlara çocuklar hayran kaldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde Kocaeli Üniversitesinin açtığı stantlar çocukların ilgisini çekti. Uluslararası Fuar Alanındaki festivalde Kimya, Fizik, Matematik Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Mekatronik Kulübü stant açtı.
Fizik Bölümünün açtığı stantta Sıvı Azot deneyi Newton Halkaları, Jiroskop, Sensörlü Elektronik Devreler, Manyetik Küre Deneği, Buhar Motoru, Radyasyon Ölçer, Diyapozon deney ve aletleri yer aldı. Enerji Sistemleri Mühendisliği standında ise güneş enerjili araba, güneş enerjili pompa, güneş enerjili tekne ve araba örnekleri ziyaretçilere gösterildi.
Matematik Bölümü standında ahşap ve plastik parçalardan çocuklar geometrik şekiller ürettiler. Bu şekilde çocukların matematiği görerek ve dokunarak öğrenmeleri sağlandı. Mekatronik Kulübü ise yaptıkları elektrikli arabayı sergiledi. Diğer bölümler ise kendileri ile ilgili deneyler yaparak çocukların ilgisini çekti.
(RFK-Y)

24.04.2017 10:41:26 TSI
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