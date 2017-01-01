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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir'de konut satışları arttı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:36
Eskişehir'de konut satışları arttı
- İpotekli satışlarda yüzde 32,6 artış var

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 2017 Mart ayında 2 bin 72 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2017 Mart ayında, 2016 Mart ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 2 bin 72 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2017 Mart ayında konutların 945 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 127 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 72 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 oranında artarak 833 adet, diğer satışlar ise yüzde 10,6 azalarak bin 239 adet olarak gerçekleşti.
Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 833 konutun 355 adedi ilk satış, 478 adedi ise ikinci el satış oldu.
(İHA-MET-Y)

24.04.2017 10:44:01 TSI
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