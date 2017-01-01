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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve direkleri devirdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:38
Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve direkleri devirdi
Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve direkleri devirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Halil İbrahim Ataman
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu, çok sayıda ağaç ve direğin devrilmesine neden oldu.
Fırtına haline dönüşen rüzgâr ilçe ve köylerde bazı evlerin çatılarını uçururken elektrik direklerini de devirerek tehlikeli anlar yaşattı. Özellikle Arılı köyünde yıkılan elektrik direkleri tehlike oluşturdu.
Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı köyler yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kalırken, çok sayıda ağaç devrildi.
(HİA-AT-Y)

24.04.2017 10:46:31 TSI
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