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Yeşilova Mahallesine muhtarlık binası



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav Yeşilova Mahallesinde muhtarlık binasını hizmete sunuldu.

17 Ocak 2011 tarihinde yapılan referandum ile Simav'a mahalle olmayı kabul eden Yeşilova Mahallesinin, muhtarlık hizmet binası ve çay bahçesi açılışına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ömer Yenilmez "Katkılarından dolayı Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a, ve katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, kısa bir süre önce jeotermal enerji ile ısınma sistemine kavuşan, turistik Eynal Kaplıcalarına sınır olan Yeşilova mahallesine hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, "Muhtarlık binası ve çay bahçesi Yeşilova mahallemize hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE)



24.04.2017 10:48:08 TSI

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