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AGÜ'den Türk ve dünya üniversitelerinde bir ilk

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:45
AGÜ'den Türk ve dünya üniversitelerinde bir ilk
AGÜ'den Türk ve dünya üniversitelerinde bir ilk

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Mezun olurlarken diplomaları ile birlikte verilecek olan 'Non-Academic Transcript', öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanısıra iletişim becerileri, ekip çalışması gibi sosyal becerilerini belgeleyecek ve iş yaşamında onlara referans olacak.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Türk ve dünya üniversitelerine örnek ve model olacak bir uygulama başlattı. 'Bu uygulama ile öğrencilere mezun olurken 'Non-Academic Transcript' (NAT) adı altında ayrı bir transkript verilecek. Bu transkript öğrencilerin iletişim becerileri, sosyal becerileri, ekip çalışması gibi çeşitli yetkinliklerini belgeleyecek. Böylelikle diploma ile verilecek olan 'Non-Academic Transcript', öğrencilerin staj ve iş yaşamına referans olacak.
Türk ve Dünya Üniversitelerinde ilk kez uygulanacak olan 'Non-Academic Transcript' projesi, AGÜ Öğrenci Dekanlığı ve Gençlik Fabrikasınca, içinde öğrencilerin de yer aldığı bir ekip tarafından geliştirildi. 'Non-Academic Transcript', öğrencilere mezun olurken, diploma ve akademik transkript ile verilecek.
Öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca katıldıkları sosyal aktiviteler, organizasyonlar, projeler, yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri gibi aktiviteler gözlemlenecek. Bir veritabanı oluşturularak, elde edilecek veriler, bu veritabanında arşivlenecek. Arşivlenen bilgilerden yararlanılarak, öğrencilerin yüksek öğrenim sürecinde geliştirdiği temel yetkinlikleri, hangi etkinliklere katılarak kazandığını gösteren her öğrenci için ayrı içeriği olan özgün bir belge hazırlanacak.
Bu gözlemler sonucu, önceden belirlenen bazı kriterlere göre öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri ölçülecek ve sonuçlar bu transkripte yer alacak. Öğrenciler staj yaparken veya mezun olup iş yaşamına girerken, diplomaları ile sunacakları üniversite onaylı 'Non-Academic Transcript', onlara referans olarak hem istedikleri yerde staj yapmalarına, hem de kendilerine daha uygun bir iş bulmalarına önemli katkı sağlayacak.
Ayrıca 'Non-Academic Transcript' şirketlerin aradıkları nitelikli çalışanlara ulaşmalarına da yardımcı olacak.
Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hande Gürel, artık işverenlerin farklı becerilere sahip bireyler istediklerini belirterek yetkinlikleri, işverenlerin takım çalışması, iletişim becerileri, sosyal becerileri gibi becerileri gelişmiş bireyleri tercih ettiklerini söyledi.
'Non-Academic Transcript'in, öğrencinin yaptığı bu çalışmaların bir belgesini oluşturacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gürel, "Bu transkript, güvenilir bir belge şeklinde üniversite tarafından onaylı, öğrencilerin kazandığı yetkinlikleri içeren bir belge olacak. İş verenlere somut bir belge sunmaları anlamında bu transkript öğrencilere bir avantaj sağlayacak" dedi.
Yrd. Doç. Dr. Gürel, transkriptin, dünyada ve ülkemizde bir ilk olduğunu ve başka hiçbir üniversitede örneğinin olmadığını da sözlerine ekledi.
AGÜ Gençlik Fabrikası Gençlik Çalışanı ve Eurodesk Sorumlusu Aytaç Uzunlas ise öğrencilerin iş aramaktan ziyade 'Non-Academic Transcript' ile iş seçebilir hale geleceklerini söyledi.
Uzunlas, " Bütün üniversiteler öğrencilerini mezun ettiklerinde iş bulmalarını isterler. Biz de, öğrencilerimizin iş bulmasından ziyade, onların iş seçmelerini istiyoruz. Edindiği bilgi, beceri ve tutumları aslında bu yetkinlikleri tam geliştirebilecekleri, ya da edinmek istedikleri yetkinlikleri geliştirebileceği işleri kendilerinin seçmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizin iş aramaktan ziyade ileride bu belgeyle de iş seçebileceklerini düşünüyoruz. Çünkü bir iş ilanında göreceğiniz şeyler aranan yetkinlikler diye ilanda yazılır. İşte, yabancı dilde iletişim, takım oyununa uygunluk, çok kültürlü ortamlarda çalışmak. Bu tarzda yetkinlikleri arıyor iş sektörü. Biz öğrencilerimizi onlardan önce hazır etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
'Non-Academic Transcript' uygulamasını hayata geçiren ekip içinde yer alan öğrencilerden, Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Hamdi Burak Usul, iş hayatına atılırken, üniversite yaşamı boyunca, diplomasında yer almayan, katıldığı tüm çalışmaları bu belge ile gösterebileceğini söyledi.
Usul, "Artık bir proje yaptığımda yahut bir projeye katıldığımda, benim o projede aktif rol aldığımı sadece gidip orada durmadığımı kanıtlayan arkasında AGÜ'nün imzası olan bir belgem olacak" dedi.
Aynı ekipte yer alan öğrencilerden Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Halil İbrahim Bilgin ise "Bu transkript biz öğrencileri, üniversite içerisinde sosyal yetenekleri geliştiren gönüllülük esaslı etkinliklere katılmaya ve bu etkinliklerde görev almaya teşvik eden bir araç. Öğrencilerin elinde akademik olmayan başarılarına dair de bir belgeleri bulunacak. Dolayısıyla gönüllü faaliyetlerin resmiyet kazanmasını da sağlayacak" diye konuştu.
Projede planlama, yazılım ve sistem kısmında görev alan Makine Mühendisliği öğrencisi Berkay Güncan da proje kapsamında yazılımla bir sistem tasarladıklarını ve öğrencilerin sisteme girdiklerinde geri bildirim de alabildiklerini söyledi.
Güncan, "Sisteme girdiğiniz etkinliklerin daha sonrasında, geri bildirimini alabiliyorsunuz. Özetlerini görebiliyorsunuz. Diyelim ki uluslararası etkinliklerde çok fazla bulundunuz ancak iletişim yetkinliklerinizi geliştiren etkinliklerde fazla bulunmadınız ya da dijital yetkinliklerini geliştiren etkinlerde fazla bulunmadınız. Sistemde bunu görüp kendinizi geliştirmeyi sağlayabiliyorsunuz. Demek ki ben bu alanda kendimi geliştirmeliyim diyerek sistemde öz eleştiri yapabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.
Bu transkript ile üniversite hayatı boyunca katıldıkları aktiviteleri iş başvurularında kanıtlayabileceklerini belirten Güncan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar hepimiz CV hazırladık. Hepimiz birçok şirkete staj başvurusunda bulunduk, ancak birçok şirket sadece cv alıyor ya da birçok şirket sadece transkriptimizi alıyor. Ancak bu 'Non-Academic Transcript', bizim için bu ikisini birleştiren bir özellik oldu. Sadece üniversite tarafından da onaylı bu transkripti kullanarak okuldaki aktivitelerimizi kanıtlayabiliyoruz."
Üzerinde titizlikle çalışılan 'Non-Academic Transcript'in uygulanmasına başlandı ve AGÜ'nün önümüzdeki yıl ilk mezunlarına verilmeye başlanacak.
(SK)

24.04.2017 10:54:28 TSI
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