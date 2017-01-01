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Altıntaş İlçe Müftülüğünden konferans



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferansa Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev, konuşmacı olarak katıldı.

Söylev, yaptığı konuşmasında, Hz. peygamber ve güven konusunda geniş kapsamlı konular değindi.

Konferansın ardından, Altıntaş'ta lise ve ortaokulları arasında düzenlenen Hadis ezberleme yarışmasında dereceye girenlere ve Naat okuyan öğrencilere ödülleri verildi. Bu arada, evlerini Türkiye Diyanet Vakfı Altıntaş Şubesine bağışlayan Ahmet Kahraman ve Gülsüm Kahraman isimli vatandaşlara Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünün gönderdiği teşekkür belgeleri Kaymakam Musa Kazım Çelik tarafından takdim edildi. (YD-EFE)



24.04.2017 10:58:51 TSI

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